Einbrecher flog durch Corona-Schutzmaske auf

Ein 35-Jähriger ließ seinen Mund-Nasen-Schutz nach einem versuchten Kellereinbruch am Tatort zurück. Die Polizei konnte ihn mittels DNA-Spur ausforschen.

Im April kam es in der Mariahilfer Straße in Wien-Rudolfsheim zu einem Einbruchsversuch in einen Keller. Der mutmaßliche Täter konnte flüchten und ließ dabei seine Mund-Nasen-Schutzmaske am Tatort zurück.