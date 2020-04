Einbrecher fesselten 79-Jährigen in Wien-Favoriten: Festnahme

Nach einer Home Invasion im Jahre 2017 in Wien-Favoriten konnte nach gut drei Jahren ein Ermittlungserfolg gefeiert werden. Eine DNA-Spur führte zu zwei Verdächtigen, nach einem dritten Mann wird gesucht.

Im Oktober 2017 drangen drei Männer in der Puchsbaumgasse in Wien-Favoriten durch eine offene Balkontür in die Wohnung eines 79-jährigen Mannes ein. Das Opfer wurde gefesselt, danach durchwühlten die Täter die Wohnung und stahlen diverse Wertgegenstände.