Einbrecher-Duo in Wien-Penzing festgenommen

Für zwei Dämmerungseinbrecher klickten am Freitag die Handschellen, nachdem sie von einem Zeugen beim Versuch diverse Gartentüren zu öffnen beobachtet wurden.

Ein Zeuge beobachtete am 14. Dezember zwei verdächtige Männer, die – mit Taschenlampen ausgerüstet – am Stranskyweg in Wien-Penzing Grundstücke betraten und mehrmals versuchten, diverse Gartentüren zu öffnen, woraufhin er die Polizei verständigte. Beamte des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus konnten kurz danach zwei Tatverdächtige wahrnehmen, wobei einer gegen 16.30 Uhr an Ort und Stelle festgenommen werden konnte, der andere jedoch sofort die Flucht ergriff.