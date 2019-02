Einbrecher-Duo in Wien-Margareten festgenommen

In der Nacht auf Montag konnte die Polizei zwei mutmaßliche Einbrecher am Margaretengürtel festnehmen.

Polizisten wurden am 11. Februar gegen 3.30 Uhr wegen eines versuchten Einbruchs in ein Geschäftslokal am Margaretengürtel alarmiert. Am Einsatzort konnten die Beamten zwei Tatverdächtige sehen, wobei einer der Beiden sofort flüchtete.