In Wien-Alsergrund kam es zu zwei Festnahmen nach einem Einbruch in Büroräumlichkeiten. ©APA (Sujet)

Einbrecher-Duo drang über Balkon in Büro in Wien-Alsergund ein

Am Donnerstag wurden zwei Männer bei einem Einbruch in Büroräumlichkeiten in Wien-Alsergrund auf frischer Tat von der Polizei ertappt.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Josefstadt wurden am 29. Oktober aufgrund eines Einbruchsversuchs in Wien-Alsergrund alarmiert. Ein Zeuge beobachtete gegen 22.40 Uhr, wie sich zwei Personen gewaltsam Zutritt zu einem Büro verschafften, indem sie über einen Balkon kletterten und ein Fenster aufbrachen.

Einbrecher in Wien-Alsergrund auf frischer Tat ertappt

Das Duo (19 und 22 Jahre alt, slowakische Staatangehörige) wurde von der Polizei auf frischer Tat im Gebäude angehalten. In den mitgeführten Rucksäcken konnten die Beamten Bargeld und eine Bohrmaschine vorfinden.