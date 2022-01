Ein Verletzter bei Zimmerbrand in Wien-Ottakring

Ein Zimmerbrand am Maternaweg hat in Wien-Ottakring einen Verletzten gefordert. Die Feuerwehr rückte Montagnacht aus - der Einsatz endete allerdings erst um 00:25 Uhr.

Zimmerbrand in Wien-Ottakring

Bei der Ankunft der Berufsfeuerwehr Wien hatte die Hitze bereits mehrere Fenster beschädigt, "Flammen schlugen aus den Fenstern und drohten die darüber liegende Wohnung in Brand zu setzen", so die MA 68. Trotzdem gelang es, einen Brandüberschlag zu verhindern. Die Feuerwehr brachte eine Person in Sicherheit, sie wurde ebenso wie der Besitzer der Brandwohnung der Berufsrettung Wien übergeben. Letzterer kam in ein Krankenhaus, die Untersuchung der Brandursache erfolgt durch das Landeskriminalamt Wien.