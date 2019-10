Ein Licht zwischen den Wolken - Infos und Trailer zum Film

Im albanischen Hochland lebt der Hirte Besnik ist multikultureller Idylle, hat er doch eine katholische Mutter, einen kommunistischen Vater und muslimische respektive orthodoxe Schwiegerfamilien. Das friedliche Miteinander gerät allerdings ins Wanken, als Besnik hinter dem Putz in der Moschee eine christliche Heiligendarstellung entdeckt.

Mag es den Vorfahren auch normal erschienen sein, ein gemeinsames Gotteshaus zu haben, den heutigen Dorfbewohnern erscheint es als undenkbar. So entzündet sich im Dorf ein Streit, in dessen Zentrum Besnik steht. So ist der Hirte gezwungen, seinen eigenen Weg zu gehen.