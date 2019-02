Ein Kleid von der Vorhangstange: Familie Putz am Wiener Opernball

Nicht nur Stargast Elle Macpherson wird Richard Lugner am Opernball begleiten, auch die Familie Putz aus der XXXLutz Werbung wird vertreten sein. Anlässlich dazu hat Ixi schon einmal ihre außergewöhnliche Ballrobe probiert.

Ganz Österreich hat via Online-Voting für seinen ganz persönlichen Familien-Favoriten der Familie Putz als Kandidat für den Wiener Opernball-Besuch abgestimmt. Oma Putz machte das Rennen – doch Baumeister Mörtel entschied, dass ihn die gesamte Familie Putz am Opernball begleiten wird. Ixi wird dabei in einer ganz besonderen Kreation bezaubern.