Ein Junge namens Weihnacht - Kritik und Trailer zum Film

In seinem Buch "Ein Junge namens Weihnacht" wandelt der britische Autor Matt Haig auf den Spuren des Weihnachtsmannes. Denn der muss ja auch irgendwann mal ein Kind gewesen sein. Haig erzählt, wie aus dem schüchternen Buben der sagenhafte Geschenkebringer wird. Nun gibt es "Ein Junge namens Weihnacht" auch als Film.

Woher kommt der Weihnachtsmann? Der britische Autor Matt Haig hat sich so seine Gedanken gemacht. In seinem Roman "Ein Junge namens Weihnacht" erzählt er, wie der mutterlose Niklas auf der Suche nach seinem Vater an den Nordpol reist, um den sagenhaften Ort Wichtelgrund zu finden. Nun gibt es das Kinderbuch auch als Film, ein wunderschönes, warmherziges und liebevoll erzähltes Märchen für Kinder ab sechs Jahren. Zu sehen ab Donnerstag im Kino.