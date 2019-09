Ein "echter" Hobbit beehrt die Comic Con in Wien

Sean Astin, der in "Herr der Ringe" Frodos besten Freund Sam spielte, ist einer der Stargäste der diesjährigen Comic Con in Wien. Daneben wartet die Messe aber mit einigen anderen Stars auf.

Auf der Comic Con geben sich auch Größen der Cosplayer-Szene ein Stelldichein. Beim Cosplay werden Figuren aus Manga, Comic, Film oder Videospiel durch Kostüm, Maske und Verhalten möglichst getreu dargestellt. Model Nana Kuronoma und "Rüstungsbauer" Danny McFly vertreten bei der bunten Veranstaltung u.a. Österreich. Perücken-Spezialistin Hidory Hope reist aus der russischen Stadt Woronesch an, Nikita Cosplay aus Frankreich mit Spezialgebiet Disney-Figuren ist ebenso angesagt wie die Influencerin Anni The Duck aus Deutschland.

Auch Thomas Brezina darf in Wien nicht fehlen

Als weitere Entertainmentgäste werden Schauspielerin Alex Kingston (aus "Dr. Who", "Emergency Room" und "Arrow") und Autor Thomas Brezina begrüßt. Klein könnte beim Signieren Auskunft über seine neue Rolle als Bösewicht in der Serie "The Flash" geben, Grazer über seine Rolle im etwas anderen Comic-Film "Shazam!" berichten oder davon, wie er sich in "Es" dem Horrorclown Pennywise entgegenstellte.