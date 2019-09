Eigentumswohnung: Preise um 6,9 Prozent gestiegen

Die Eigentumswohnung in Österreich sind im ersten Halbjahr erneut teuer geworden. Die Preise pro Quadratmeter legten im Schnitt um 6,8 Prozent zu.

Anzahl der Wohnungsverkäufe zurückgegangen

Heimische Wohnungsmarkt seit 2013 gewachsen

Erstbezugs-Aufschlag von +25 Prozent in Wien

Österreichweit waren heuer im Halbjahr 37,0 Prozent der verbücherten Wohnungen ausgewiesene Bauträger-Objekte, also Neubauten oder Generalsanierungen, wesentlich mehr als im Jahr 2018 (20,7 Prozent) oder auch 2017 (31,7 Prozent). Die Anteile an verbücherten Erstbezugswohnungen schwankten zwischen 16,4 Prozent im Burgenland und 43,4 Prozent in Vorarlberg. Erstbezugs-Wohnungen waren heuer laut RE/MAX im Schnitt 253.093 Euro wert, fast ebenso viel wie ein Jahr davor (253.215 Euro). Erstbezüge kamen damit jedoch um 41 Prozent teurer als eine gebrauchte Eigentumswohnung. 2018 hatte diese Preisdifferenz bei +44 Prozent gelegen und 2017 sogar noch bei +51 Prozent. Am niedrigsten war der Erstbezugs-Aufschlag zuletzt mit +25 Prozent in Wien, am höchsten mit +70 Prozent in Kärnten. Die teuersten Neubaupreise fanden sich in Vorarlberg mit 356.190 Euro (+11,6 Prozent), die niedrigsten mit 182.298 Euro (-2,2 Prozent) in der Steiermark; in Wien kosteten Neubau-Wohnungen zuletzt im Schnitt 270.798 Euro (-3,1 Prozent).