Eifersucht führte zu Streit unter Männern in Wien-Ottakring

Am Montag musste die Polizei in Wien-Ottakring einschreiten, als zwei Männer aus Eifersucht in Streit gerieten. Auch ein Messer wurde dabei von einem der Beschuldigten gezückt.

Eine Frau ist in Wien-Ottakring am Montag gegen 23.45 Uhr im Bereich Familienplatz/Wattgasse mit ihrem neuen Partner unterwegs gewesen, als sie ihrem Ex-Freund begegnete.

Dieses Aufeinandertreffen führte zu einem handfesten Streit unter den Männern, wobei der Neue den Ex mit einem Messer bedroht haben soll, wie die Polizei am Mittwoch in einer Aussendung berichtete.

Eifersüchtige Männer stritten in Wien-Ottakring

Polizisten der Polizeiinspektion Wattgasse nahmen Hilferufe der Frau wahr und eilten zu ihr.

Beide Beteiligten (28 und 30 Jahre alt) wurden laut Polizei nach der Vernehmung auf freiem Fuß angezeigt. Die Männer, es handelt sich bei beiden um syrische Staatsangehörige, beschuldigten sich gegenseitig, aufeinander losgegangen zu sein, sagte ein Polizeisprecher der APA. Verletzt wurde niemand. Das Motiv des Streites dürfte Eifersucht gewesen sein. Gegen den 30-jährigen Ex-Freund wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.