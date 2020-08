Ehrung: Diese Frau machte den Coronatest angenehmer

Um einen CPR-Test auf das Coronavirus durchzuführen, kann man sich entweder ein Wattestäbchen in die Nase stecken lassen, oder mit Kochsalzlösung gurgeln. Letzteres ist deutlich angenehmer und wurde von der Wiener Expertin Manuela Födinger mitentwickelt.

Die Leiterin des Instituts für Labordiagnostik in der Wiener Klinik Favoriten, Manuela Födinger, hat den Coronavirus-Gurgeltest mitentwickelt. Dafür ist sie am Donnerstag von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) mit der Urkunde "Dank und Anerkennung für Verdienste um die Stadt Wien" sowie einer Ehren-Medaille bedacht worden, teilte das Rathaus per Aussendung mit.