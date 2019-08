Ehestreit in Wien-Floridsdorf eskalierte

Am Samstag zerrte ein 28-Jähriger seine Ehefrau mit Gewalt in ein Auto und fuhr in Richtung Kosovo.

Das Ehepaar war zuvor in Streit geraten. Die Frau ist Kosovarin, der Mann österreichischer Staatsbürger. Im Zuge der Auseinandersetzung soll der 28-Jährige beschlossen haben, gegen ihren Willen "heim in den Kosovo zu fahren, um den Konflikt zu klären", berichtete Polizeisprecher Daniel Fürst. Weil die 26-Jährige keine Dokumente bei sich hatte, musste das Paar an der ungarischen Grenze umdrehen. Sie fuhren zurück in die gemeinsame Wohnung und übernachteten dort. Sonntagfrüh konnte die 26-Jährige die Polizei verständigen.