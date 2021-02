Ehestreit in Wien eskaliert: Ehemann mit Küchenmesser bedroht und verletzt

Am Montagabend eskalierte in Wien-Penzing ein Streit zwischen Eheleuten. Die 43-jährige Ehefrau hat ihren 53-jährigen Mann schließlich mit einem Messer attackiert.

Im Zuge eines Streites soll eine 43-jährige Serbin am Montag kurz nach 20:00 Uhr in der Breitenseer Straße ihren 53-jährigen Ehemann mit einem Messer bedroht und verletzt haben. Zuvor dürfte es zu Handgreiflichkeiten zwischen dem Paar gekommen sein.

Wechselseitige Attacken bei Ehestreit in Penzing

Nachdem die Tatverdächtige dem Opfer das Messer an den Hals gehalten haben soll, flüchtete der Mann aus der Wohnung und alarmierte die Polizei. Die Einsatzkräfte des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus nahmen die 43-Jährige in der Wohnung vorläufig fest. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Küchenmesser, wurde sichergestellt. Das Opfer wurde von einem Rettungsdienst erstversorgt und in ein Spital gebracht.