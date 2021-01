Ehemann mit Messer attackiert: 72-Jährige in Justizanstalt eingeliefert

Im Zuge eines Streits ist Samstagvormittag in Wien-Floridsdorf ein 84-jähriger Mann von seiner 72-jährigen Ehefrau niedergestochen worden. Die Frau befindet sich wegen Verdachts des versuchten Mordes in der Justizanstalt.

Der blutige Übergriff geschah in einer Wohnung nahe der Julius-Ficker-Straße in Wien-Floridsdorf. Der genaue Tathergang ist unklar, sagte Polizeisprecher Daniel Fürst am Sonntag. Die Frau sprach in einer ersten Einvernahme von einem Streit. Fakt ist, dass der 84-Jährige zwei Stichverletzungen erlitt, eine in den Rücken und eine in die Brust.