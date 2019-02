Ehemann in Wien-Liesing erstochen: 38-Jährige in U-Haft

Gegen die 38-Jährige, die am Samstag in Wien-Liesing ihren Ehemann erstochen haben soll, ist bedingt obligatorisch U-Haft verhängt worden.

Über die 38-jährige Frau, die am vergangenen Samstag in Wien-Liesing ihren eigenen Angaben zufolge ihren Ehemann mit einem Messerstich in die Brust getötet hat, ist am Dienstag die bei Mordverdacht bedingt obligatorische U-Haft verhängt worden. Das teilte die Sprecherin des Landesgerichts, Christina Salzborn, mit. Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig, die Frau war vor dem Haftrichter anwaltlich nicht vertreten.