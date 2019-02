Ehemaliges Kaufhaus in Wien-Floridsdorf in Flammen: Sperre der Brünner Straße

Am Mittwochabend kam es in einem leerstehenden Kaufhaus auf der Brünner Straße zu einem Brand. Wegen der Rauchentwicklung kam es zu einer Straßensperre.

Ein ehemaliges, leer stehendes Kaufhaus auf der Brünner Straße in Wien-Floridsdorf ist am Mittwochabend in Brand geraten. Die Feuerwehr musste Alarmstufe Zwei ausrufen. Am Abend war das Feuer bis auf einige Glutnester gelöscht, berichtete ein Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr der APA.