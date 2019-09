Ehefrau mit Holzlatte erschlagen: Teilgeständnis

Jener Mann, der seine Ehefrau in Wien-Wieden erschlagen haben soll, ist teilgeständig. Er gab den Angriff grundsätzlich zu.

Der 32-jährige Mann, der im Verdacht steht, am Freitagnachmittag in Wien-Wieden seine Ehefrau erschlagen zu haben, zeigte sich bei seinen Einvernahmen teilgeständig. Er gab den Angriff mit einer Holzlatte grundsätzlich zu. Eine erste Untersuchung der Leiche der Frau wies mehrere Kopfwunden auf, berichtete die Polizei am Sonntag.

Ehefrau in Wien-Wieden erschlagen: Obduktion noch nicht abgeschlossen

Abgeschlossen war die Obduktion noch nicht, forensische Untersuchungen standen noch aus, sagte Sprecher Paul Eidenberger. Der Verdächtige wurde mehrfach einvernommen und gab an, aus Eifersucht gehandelt zu haben. Am Sonntag setzten die Ermittler Befragungen in der Nachbarschaft und im unmittelbaren Umfeld des Paares fort.

Das Ehepaar hat drei Kinder, die nun bei der Wiener Kinder- und Jugendhilfe (MA 11) untergebracht sind. Sie dürften bei der Bluttat nicht dabei gewesen sein.

Wien-Wieden: Polizei fand Frau tot in der Wohnung

Der Kosovare kam kurz nach der Tat gegen 14.00 Uhr in die Polizeiinspektion in der Taubstummengasse und gab an, dass er seine Frau verletzt und vermutlich getötet habe. Die Polizisten gingen in die Wohnung nahe des Schlosses Belvedere und fanden die 32-Jährige tot am Wohnzimmerboden liegend. Am Hinterkopf klafften blutige Wunden.