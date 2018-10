Ehe und Partnerschaft für alle ab 1. Jänner 2019 fix: Regierung verzichtet auf Regelung

Ein Ergebnis ist da. Die Regierung hat beschlossen, dass die Ehe und Partnerschaft sowohl für Hetero- als auch für Homosexuelle ab 1. Jänner 2019 offen steht.

Gespaltene Meinungen der Parteien

Wöginger und Rosenkranz merkten an, dass – wie schon bekannt war – weder SPÖ noch NEOS bereit sind, die traditionelle Ehe zwischen Mann und Frau mit Zweidrittelmehrheit in der Verfassung zu verankern. Also “hat die ÖVP/FPÖ-Koalition mit ihrer einfachen Mehrheit im Nationalrat die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs zu akzeptieren, der die Ehe auch für Homosexuelle geöffnet hat”. Denn eine – von der FPÖ geprüfte – einfachgesetzliche “Reparatur” würde laut Rechtsexperten einem VfGH-Spruch nicht standhalten. merkten die Klubobmänner an.