Wiener Kardinal Schönborn weiter gegen "Ehe für alle"

Der Wiener Kardinal Schönborn fordert die Regierung auf, die "Ehe für alle" noch einmal gründlich zu überdenken.

ÖVP intern uneinig über Ehe für alle

Deren Klubobmann Walter Rosenkranz lud – per Aussendung – umgehend “den ÖVP-Parlamentsklub ein, gemeinsam an einer verfassungskonformen Lösung in diese Richtung zu arbeiten”. Denn um Homosexuellen weiterhin die Ehe zu verwehren, ist ein Gesetzesbeschluss nötig – und damit eine Einigung der Regierung. Justizminister Josef Moser (ÖVP) hat allerdings – unter Hinweis darauf, dass Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) das auch so sehe – wissen lassen, dass Ehe und Eingetragene Partnerschaft künftig Homo- und Heterosexuellen gleichermaßen offenstehen sollen.