Edtstadler: Mehr Arbeiten für Wohlstand notwendig

Am Mittwoch betonte Verfassungsministerin Edtstadler, sie befürworte keine 41-Stunden-Arbeitswoche.

Edtstadler hält mehr Arbeiten für Wohlstand notwendig

Bereits am Dienstag hatte das Büro der Ministerin präzisiert, dass es ihr nicht um eine Erhöhung der Normarbeitszeit für Vollzeitarbeitskräfte gehe, sondern darum, jene mehr in Arbeit zu bringen, die keiner Vollzeittätigkeit nachgehen. Die Politik müsse Anreize dafür schaffen, so müsse den Arbeitenden "mehr Netto vom Brutto" bleiben, außerdem brauche es einen Vollzeitbonus und steuerbegünstigte Überstunden, erläuterte sie am Mittwoch die Sichtweise der ÖVP.