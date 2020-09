Edtstadler "aus Sicherheitsgründen" nicht bei EU-Ministerrat

Edtstadler wird am Dienstag nicht am EU-Ministerrat teilnehmen.

Edtstadler wird am Dienstag nicht am EU-Ministerrat teilnehmen. ©APA/AFP/JOE KLAMAR

Edtstadler wird am Dienstag nicht am EU-Ministerrat teilnehmen. ©APA/AFP/JOE KLAMAR

Am Dienstag wird Europaministerin Edstadler nicht am EU-Ministerrat teilnehmen. Sie tut das "aus Sicherheitsgründen" - in ihrem Kabinett gab es einen Corona-Fall.

Nach dem Corona-Fall in ihrem Kabinett wird Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) am morgigen Dienstag nicht am Rat "Allgemeine Angelegenheiten" der EU in Brüssel teilnehmen. Ein Sprecher der Ministerin teilte am Montag der APA, Edtstadler werde "aus Sicherheitsgründen" fernbleiben.

Edtstadler erneut auf Covid-19 getestet

Edtstadler sei am Montag zum zweiten Mal auf das Coronavirus getestet worden. Ergebnisse würden am Montagnachmittag vorliegen. Die Ministerin wurde vergangenen Donnerstag negativ getestet. Nach Angaben ihres Sprechers hat sie weiterhin keinerlei Symptome. Mittlerweile wurden auch bei den weiteren Kabinettsmitarbeitern Tests durchgeführt. Österreich wird bei dem EU-Rat, welcher der Vorbereitung des EU-Gipfels Ende dieser Woche dient, vom Botschafter vertreten.