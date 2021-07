Edelweiss Digital erhielt den Status "Google Partner"

Die Edelweiss Digital GmbH hat Anfang Juli nach nur zwei Jahren ihres Bestehens den Status Google Partner erhalten.

Das in Perchtoldsdorf in Niederösterreich ansässige Unternehmen Edelweiss Digital mit Niederlassungen in Graz und Innsbruck hat in den ersten beiden Jahren nach der Gründung bewiesen, dass es den Kampagnenerfolg seiner Kunden steigern kann, deren Wachstumschancen erkennt und nutzt sowie über entsprechende Google Ads-Kenntnisse verfügt. Genau das wurde der jungen und dynamischen Digitalagentur nun durch die Zertifizierung als Google Partner schwarz auf weiß bestätigt.