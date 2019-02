Junge Designer präsentieren sich beim Event in der Marx Halle in Wien.

Junge Designer präsentieren sich beim Event in der Marx Halle in Wien. ©Dinari Jewels

Junge Designer präsentieren sich beim Event in der Marx Halle in Wien. ©Dinari Jewels

Edelstoff - Der Markt für junges Design am 30. und 31. März in Wien

Ende März verwandelt sich die Marx-Halle in "the place to be". Edelstoff wird sich dort mit rund 150 Austellern präsentieren und jungen Designern eine Plattform bieten.

Die BesucherInnen erwartet am 30. und 32. März 2019 ein Gipfeltreffen von jungen Design-Labels – ein Fundplatz voll Überraschungen von regionalem Handwerk bis zu internationalem Fashion-Design sowie lukullischen Genüssen. In der 4.000m2 großen Halle kann in den unterschiedlichen Lifestyle-Bereichen wie Mode, Accessoires, Schmuck, Kunst, Produktdesign, Naturkosmetik, Kulinarik, Kids-Design uvm ausgiebig geschmökert und gleich persönliche Stylefavoriten für die neue Saison geshoppt werden.

In der ca. 1.000 m2 großen Street Food-Area lässt es sich ausgiebig genießen, ausruhen und Kräfte sammeln. Eine Spielecke für Kids sowie Kinderworkshops entspannen die Eltern zwischendurch. Das renommierte DJ-Duo Mrs. Lovett und Wild Evel rundet das vielseitige Programm mit coolen Beats und feinen Klängen ab.

Edelstoff-Gründerinnen setzen auf individuelle und nachhaltige Fashion Die beiden Gründerinnen Simone Aichholzer und Sabine Hofstätter haben mit Edelstoff eine Art Gegenbewegung zu Fast Fashion – Mode, die immer kurzlebiger und billiger wird – ins Leben gerufen. „Lieber weniger, individueller und nachhaltiger kaufen und lange eine Freude damit haben“ – mit dieser Philosophie waren die beiden schon im Gründungsjahr 2012 einen Trend voraus.

Auch wenn Ausmisten gerade the next big thing ist, steht laut Marie Kondo die Frage im Raum, ob ein Gegenstand oder Kleidungsstück tatsächlich Glücksgefühle in einem auslöst, um es weiterhin zu behalten. Ähnlich kritisch erfolgt die Auswahl der AusstellerInnen-Labels … so werden neben dem hohen Design-Anspruch an Statement-Styles abseits des Mainstreams auch faire Produktion, faire Preise und Nachhaltigkeit erwartet. Und ob kleine oder große Fashionistas, die BesucherInnen dürfen sich bei Edelstoff garantiert über jede Menge Glücksgefühle freuen.

Zahlreiche Jung-Designer bei Edelstoff in Wien Wichtig für die Veranstalter ist auch, dass die Aussteller wechseln. So garantieren sie ihren Besuchern, immer Neues zu entdecken. Zahlreiche junge Designer werden sich Ende März in der Marx-Halle präsentieren.

Mit dabei sind unter anderem: • Cycled • Dinari Jewels • Atelier Edgart • Handmaids • Juju • LelaMochila • Magdalena Leitner • LenaKris • Liebe isst • Luci • Miju Clothing • Mona Graphis • Müskinn • Pagabei • reinKreacja • Shanta • The Craftshop • Urbrand

Edelstoff in der Wiener Marx-Halle Datum: Samstag, 30. März, und Sonntag, 31. März 2019

Location: Marx Halle, Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien

Öffnungszeiten: Samstag, 11:00 bis 20:00 und Sonntag, 11:00 bis 18:00 Uhr

Eintritt: Erwachsene 4 Euro (Stempel gilt an beiden Tagen), Kinder gratis