Ecstasy in Wien verkauft: Dealer in Mistelbach ausgeforscht

Ein 19-Jähriger wurde im Bezirk Mistelbach festgenommen, weil er Drogen in Wien und Mistelbach verkauft haben soll. Die Drogen hätte er via Internet bezogen.

Ein 19-Jähriger soll gemeinsam mit einem gleichaltrigen Komplizen Amphetamin und Ecstasy-Tabletten an mehrere Abnehmer in seinem Heimatbezirk Mistelbach und in Wien-Leopoldstadt verkauft haben. Der Mann wurde nach Polizeiangaben vom Freitag am Vortag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Sein Komplize wurde angezeigt.