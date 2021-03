EBU lehnt ESC-Beitrag von Weißrussland ab

Weil der ESC-Beitrag der Band Galasy ZMesta nach Meinung der EBU die Protestbewegung gegen Alexander Lukaschenko verhöhne, muss Weißrussland nun einen neuen Song einreichen.

Song stelle unpolitischen Charakter des ESC infrage

"Wir sind zum Schluss gekommen, dass der Song den unpolitischen Charakter des Wettbewerbs infrage stellt", begründete die EBU ihren Schritt. Im Beitrag der bekannt protestkritischen Band Galasy ZMesta finden sich Zeilen wie "I will teach you to toe the line" (Ich werde Euch lehren, nach den Regeln zu spielen). Dies hatte Protest vonseiten der Opposition zur Folge und befeuerte die auch von einigen EU-Parlamentariern angestoßene Debatte darüber, die Diktatur vom Wettbewerb auszuschließen.