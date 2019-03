EBEL: Vienna Capitals feiern klaren 7:0-Sieg gegen Znojmo

Im ersten Heimspiel der "best of seven"-Serie zeigten die Vienna Capitals ihr Können: Mit 7:0 konnte ein klarer Sieg gegen Znojmo erreicht werden.

Die Vienna Capitals sind mit einem Schützenfest in das Viertelfinale der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) gestartet. Die Wiener setzten sich im ersten Heimspiel der “best of seven”-Serie gegen Znojmo klar mit 7:0 durch. Die Graz 99ers bezwangen Linz mit 7:3, Salzburg enttäuschte beim 0:1 in Szekesfehervar. Die packendste Partie am Mittwoch endete mit einem 5:4-Overtime-Sieg des KAC gegen Südtirol.