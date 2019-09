EBEL mit starken Zahlen zum 20-Jahr-Jubiläum

Mit einem Club weniger, einer Limitierung der Transferkarten und dem Rekordmeister als Titelverteidiger startet die österreichische Liga, die seit 2003 Erste Bank Eishockey Liga heißt, in die 20. Saison seit dem Neustart.

Wien: Positive Entwicklung mit beeindruckenden Zahlen unterlegt

Der Ausstieg von Zagreb und die ungerade Teilnehmerzahl passt nicht ins Bild einer Liga, die drei Tage vor Saisonstart bei einer Pressekonferenz in Wien die positive Entwicklung mit beeindruckenden Zahlen unterlegte. Seit dem Jahr 2000 sind über 16,5 Millionen Zuschauer in die Eishallen geströmt, in den vergangenen zehn Saisonen wurde jeweils die Millionenmarke übersprungen. 34.429 Zuschauer in der Finalserie im Frühjahr, die der KAC mit 4:2-Siegen gegen die Vienna Capitals für sich entschied, bedeuten Rekord.