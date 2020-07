Easy Drivers-Fahrschulen führen Maskenpflicht wieder ein

In den EASY DRIVERS-Fahrschulen werden Masken auch zur Verfügung gestellt.

Aufgrund steigender Corona-Zahlen in Österreich will Easy Drivers einer zweiten Welle rechtzeitig entgegenwirken und führt deswegen die Maskenpflicht in den Fahrschulen wieder ein.

"Wir werden ab Montag zum Schutz unserer Kundinnen und Kunden und auch unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen EASY DRIVERS-Fahrschulen MNS-Masken zur Verfügung stellen und dringend empfehlen, diese in der Fahrschule zu tragen", erklärte Walter Harm, Geschäftsführer der EASY DRIVERS-Fahrschulen.

Masken werden bei Fahrstunden und im Gebäude getragen

Mit dem Schritt will man einen neuerlichen Lockdown der Fahrschule verhindern. Ab Montag werden alle Kunden über die neuen Maßnahmen umfassend informiert.

Die Masken sollen sowohl bei den Fahrstunden als auch beim Bewegen in den Fahrschulen wieder getragen werden. Lediglich im Lehrsaal, wenn sich die Fahrschüler auf den Sitzplätzen befinden, können die Masken abgenommen werden.