E-Scooter-Fahrerin mit Pkw zusammengestoßen und verletzt

Am Montag kam es zu einem Verkehrsunfall in Wien-Brigittenau. Dabei wurde eine 30-jährige E-Scooter-Fahrerin verletzt.

Gegen 23:30 Uhr fuhr ein 39-jähriger Mann mit einem Pkw in der Engerthstraße in Wien-Brigittenau in Fahrtrichtung Handelskai. Zur gleichen Zeit war eine 30-jährige Frau mit einem E-Scooter unterwegs. Sie wollte die Engerthstraße über eine Radfahrerüberfahrt überqueren. Dabei wurde die Frau vom Pkw gerammt. Die 30-Jährige stürzte und verletzte sich.