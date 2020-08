Der E-Scooter-Fahrer wurde bei dem Unfall in Wien-Meidling verletzt.

Der E-Scooter-Fahrer wurde bei dem Unfall in Wien-Meidling verletzt. ©APA/AFP/THOMAS KIENZLE (Symbolild)

Der E-Scooter-Fahrer wurde bei dem Unfall in Wien-Meidling verletzt. ©APA/AFP/THOMAS KIENZLE (Symbolild)

E-Scooter-Fahrer krachte in Wien-Meidling in Auto: Verletzt

Ein E-Scooter-Fahrer ist am Freitagnachmittag in der Niederhofstraße in Wien-Meidling bei der Kollision mit einem Pkw verletzt worden.

Wie die Landespolizeidirektion am Samstag mitteilte, krachte der 35-Jährige im Kreuzungsbereich mit der Albrechtsbergergasse in das Fahrzeug eines um zwei Jahre älteren Mannes.

Der E-Scooter-Fahrer hatte sich laut Polizei vorschriftswidrig verhalten, indem er ein Einfahrt Verboten-Schild ignorierte. Der 35-Jährige kam infolge des Zusammenstoßes zu Sturz, wurde vor Ort von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und danach in ein Krankenhaus gebracht.