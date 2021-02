E-Scooter-Fahrer krachte in Wien-Favoriten in Lkw: Verletzt

Am Dienstag zog sich ein 32-Jähriger bei einem Unfall in der Triester Straße Kopfverletzungen zu. Er fuhr mit einem E-Scooter und krachte in die Seite eines stehenden Lkw.

Am 2. Februar kam es gegen 9.15 Uhr in Wien-Favoriten zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und einen Lkw, wobei der Fahrer des E-Scooters (32) verletzt wurde.