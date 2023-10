E-Mail falsch verschickt: ÖVP-Pläne für Mega-U-Ausschuss sorgen für Wirbel

Eine E-Mail-Panne sorgt für Aufregung in der heimischen Politik: Ein Entwurf der ÖVP zu einem "Transparenz-Untersuchungsausschuss" wurde versehentlich öffentlich. Dabei stehen nicht nur die SPÖ und FPÖ im Fadenkreuz der Volkspartei, sondern mit den Grünen auch der eigene Koalitionspartner.

In Österreichs Innenpolitik wird es ein Jahr vor der Nationalratswahl turbulenter. Am Montag wurde ein Verlangen der ÖVP nach einem Untersuchungsausschuss versehentlich öffentlich, der neben SPÖ und FPÖ auch den eigenen Koalitionspartner, die Grünen, im Visier hat. Die ÖVP bestätigte zwar die Echtheit des Entwurfs, betonte aber, dass "aktuell" kein solcher U-Ausschuss geplant sei. Die Grünen ließen mit einer Reaktion auf sich warten.

Wöginger bestätigt Echtheit von Papier

E-Mail-Panne innerhalb der Klub-Mitarbeiter

Das Dokument sei "eine von vielen Überlegungen, die laufend angestellt werden", für den Fall, dass Oppositionsparteien einen weiteren U-Ausschuss planen, "damit Einseitigkeiten in der parlamentarischen Aufklärungsarbeit vermieden werden". Aufgrund der aktuellen SORA-Affäre der SPÖ seien Aktualisierungen überlegt worden. "Es entspricht dem Wesen der Politik, dass im Hintergrund viele Varianten vorbereitet, laufend adaptiert und ergänzt werden", so Wöginger.

"Neuer Tiefpunkt" in Innenpolitik: NEOS fordern Neuwahlen

Adressat des Mails, das am Freitag versandt wurde und sie heute, Montagmorgen, erreicht habe, sei unter anderem der ÖVP-Klubdirektor gewesen, erklärte NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger in einer eigenen Pressekonferenz. Einen "fix fertigen" Antrag für einen U-Ausschuss an diesen zu schicken, sei nicht bloß eine Überlegung, reagierte sie auf die Aussage Wögingers. Die NEOS-Vorsitzende sieht mit dem Antrag das parlamentarische Instrument des Untersuchungsausschusses missbraucht. Dieser solle dazu dienen, Vorgänge in der Verwaltung zu kontrollieren und Fragen der politischen Verantwortung zu klären und nicht dazu, den politischen Gegner mit Schlamm zu bewerfen.