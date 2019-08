E-Learning für Wahlhelfer soll Probleme am Wahltag vermeiden

Intensive Schulungen via Internet sollen die Mitglieder der Wahlbehörden auf die Nationalratswahl vorbereiten und Probleme wie 2016 vermeiden. Ab Montag wird auch eine Hotline für die Wähler angeboten.

Fast 100.000 Personen bei der NR-Wahl im Einsatz

Am Wahlsonntag 29. September werden fast 100.000 Personen in rund 10.300 Wahllokalen bzw. "fliegenden" Behörden im Einsatz sein. Dass das Gelingen der Wahl wesentlich von ihnen abhängt, weiß man seit der Aufhebung der Bundespräsidenten-Stichwahl durch den Verfassungsgerichtshof im Jahr 2016 - die mittlerweile auch zu Verfahren und Verurteilungen geführt hat.

Um Ähnliches bei der Nationalratswahl zu vermeiden, wurden alle Befassten schon vor zwei Jahren besonders geschult. Damals wurde erstmals die Online-Schulung angeboten. Außerdem hat das Innenministerium den "Leitfaden" erweitert: In der (ebenfalls elektronisch angebotenen) Unterlage sind alle Schritte der Wahlbehörden detailliert dargestellt - in zwei Ausgaben, einer für Gemeinden, einer für Landes- und Bezirkswahlbehörden.

Innenministerium informiert in leichter Sprache

Ausführlich informiert werden aber auch die Wahlberechtigten. Ab morgen, Montag, gibt es für sie wieder eine Telefon-Hotline - unter 0800 20 22 20 bzw. (+43 1) 531 26 DW 2700 aus dem Ausland. Und das Innenministerium informiert auch wieder in leichter Sprache. Auf der Homepage www.nationalratswahl2019.at kann man auf B1-Niveau - also ohne "Juristendeutsch", in kurzen Sätzen, mit Erklärung schwieriger Wörter - alles Wissenswerte nachlesen.