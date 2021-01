E-Impfpass soll genaue Covid-Impfrate zeigen

Mit dem elektronischen Impfpass könnte die Durchimpfungsrate in Österreich genau überwacht werden. Das Problem: Dieses Register ist nach wie vor erst in der Ausrollung.

Künftig sollen diese Zahlen auch veröffentlicht werden, kündigte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) bei einer Pressekonferenz am Freitag an. Doch dieses Impfregister sei nach wie vor in der Ausrollung. So erhalten Arztpraxen teilweise erst die Software.