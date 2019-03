E-Bike und Fahrrad: Tipps für den Sicherheitscheck nach der Winterpause

Die Temperaturen steigen wieder und auch die E-Bikes und Fahrräder werden aus der Winterpause geholt. Der ÖAMTC rät allerdings, die Akkus, die Reifen sowie Bremsen und Beleuchtung zuert zu überprüfen. Der Mobilitätsclub bietet einen Rad-Check am 30./31. März in Wien vor dem Burgtheater.

E-Bike und Rad-Check für mehr Sicherheit

ÖAMTC Rad-Check in Wien

Am Samstag und Sonntag, 30./31. März, bietet der Mobilitätsclub in Wien vor dem Burgtheater einen Rad-Check an. Ganzjährig gibt es den Service an etlichen ÖAMTC-Stützpunkten. Österreichweit steht die Nothilfe des Mobilitätsclubs unter der Notrufnummer 120 auch Radfahrern zur Verfügung, wenn die Zufahrt für den Pannenfahrer auf Straßen mit öffentlichem Verkehr möglich ist.