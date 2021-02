E-Autos: Interesse an Ladestellen-Verzeichnis gestiegen

Im Gegensatz zum Spritpreisrechner ist das Interesse am Ladestellenverzeichnis der E-Control Ende 2020 deutlich gestiegen.

"Interessant ist, dass im Gegensatz zum Spritpreisrechner das Interesse an unserem Ladestellenverzeichnis im vierten Quartal um 17 Prozent wieder deutlich gestiegen ist", so E-Control-Vorstand Wolfgang Urbantschitsch.

Interesse an Standortinfos für E-Auto-Ladestellen gestiegen

Spritpreisrechner nach Pandemie-Ausbruch weniger gefragt

Die Behörde hat sich auch die Preisentwicklung angesehen. "Auffallend, im Gegensatz zu normalen Jahren, also Jahren ohne Pandemie, ist der Preisverlauf der Treibstoffe im Spritpreisrechner. Betrachtet man die Medianwerte der Preismeldungen, erkennt man, dass sich der Trend anhaltend niedriger Preise, den es bereits während der Sommermonate gegeben hat, in den Herbst hinein über den Beginn der Heizsaison hinaus fortsetzte. Erst Mitte des Quartals begannen die Preise wieder anzusteigen", so E-Control-Vorstand Andreas Eigenbauer am Dienstag in einer Aussendung.