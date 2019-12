E-Auto kollidierte im Bezirk Tulln frontal mit Pkw

Am Donnerstagabend musste die Feuerwehr nach einem Unfall in Fels am Wagram ausrücken. Ein Elektroauto und ein Pkw waren kollidiert.

Die Feuerwehren Fels am Wagram und Grafenwörth wurden am 19. Dezember zu einem Unfall alarmiert. An der "Eisernen Brücke" zwischen Fels und Großriedenthal kam es zur Frontalkollision zwischen einem E-Auto und einem Pkw. Beide Lenker konnten ihre Fahrzeuge unverletzt verlassen.

Spezielles Augenmerk legten die Feuerwehren auf den richtigen Umgang mit dem E-Auto. Der ausgelöste Unfalltrennschalter wurde kontrolliert und die Unversehrtheit des Batteriepacks geprüft. Anschließend wurde das Fahrzeug per Kran verladen und in Grafenwörth inklusive Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien abgestellt. Der zweite beteiligte Pkw wurde ebenfalls per Kran von der Unfallstelle entfernt.