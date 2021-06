Dusika-Stadion muss weichen: Neue "Sport Arena Wien" entsteht am Handelskai

Am Handelskai soll bis Ende 2023, statt dem derzeit dort befindlichen Dusika-Stadion, eine multifunktionale "Sport Arena Wien" um 50 Millionen Euro entstehen.

Sportstadtrat Peter Hacker stellte am Montag das Siegerprojekt vor, für welches am Standort in Praternähe ab Herbst das Dusika-Stadion weichen muss. Der Abriss des Ovals soll im Herbst beginnen. Der Baubeginn für die neue Arena ist im Juni 2022 geplant. Diese soll in gestapelter Bauweise drei unabhängig voneinander nutz- und bespielbare Hallen bieten.