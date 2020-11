Durchführung von Corona-Impfung bleibt Ärzten vorbehalten

Bereits öfter wurde die Ausweitung der Impferlaubnis auf einschlägig ausgebildete Apotheker gefordert. Gesundheitsminister Anschober stellte nun aber klar, dass die Corona-Impfung nur von Ärzten vorgenommen wird.

Die erwartete große Zahl von Impfungen gegen das Coronavirus soll in Österreich von Ärzten verabreicht werden. "Aus Gründen der Qualitätssicherung und des Patientenschutzes ist eine Ausweitung des Kreises der Berufsgruppen im Gesundheitsbereich, die zur Durchführung von Impfungen berechtigt sind, derzeit nicht in Planung", betonte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) in einer Parlamentarischen Anfragebeantwortung an die NEOS.