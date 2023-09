Durchbruch bei "Spritze gegen Bluthochdruck"

Eine Injektion unter die Haut alle drei oder gar sechs Monate soll in Zukunft für eine Bluthochdruck-Behandlung reichen.

Forschung an Arzneimitteln gegen Bluthochdruck

Eine neue Strategie wäre die RNA-Interferenz (RNAi). Es handelt sich um kurze künstliche RNA-Sequenzen, welche die körpereigene Produktion eines Proteins zielgerichtet blockieren. Das US-Biotech-Unternehmen Alnylam hat in Zusammenarbeit mit Roche den RNAi-Wirkstoff Zilebesiran entwickelt. Er blockiert die Produktion des Proteins Angiogensinogen in der Leber. Angiogensinogen ist die einzige Vorstufe der Angiotensin-Peptide ACE-I und ACE-II, welche ganz zentral für die Blutdrucksteuerung bzw. Blutdruckerhöhung verantwortlich sind.

Roche berichtete über Erfolg mit "Spritze gegen Bluthochdruck"

Jetzt wurden die Hauptergebnisse einer mit Zilebesiran durchgeführten klinischen Studie der Phase II veröffentlicht. In die Untersuchung waren 394 Erwachsene mit bis dahin unbehandelter leichter bis moderater Hypertonie oder mit stabil zuvor mit anderen Medikamenten eingestelltem Bluthochdruck aufgenommen worden. In fünf Gruppen erhielten sie über ein Jahr hinweg entweder 150 Milligramm oder 300 Milligramm des Wirkstoffes alle sechs Monate, 300 oder 600 Milligramm Zilebesiran alle drei Monate oder jeweils eine Placebo-Injektion unter die Haut.

In der Untersuchung wurde das geplante Ziel erreicht: Im Vergleich zu dem Scheinmedikament zeigte sich sowohl in der Patientengruppe, welche 300 Milligramm als subkutane Injektion erhalten hatte, als auch in der Gruppe der Probanden mit 600 Milligramm eine Verringerung des mittleren systolischen Blutdrucks um mehr als 15 mmHg. Das zeigte sich sowohl nach drei Monaten als auch nach sechs Monaten. In der Zilebesiran-Gruppe gab es einen Todesfall durch plötzlichen Herztod, der nicht mit der Behandlung in Verbindung zu bringen ist. Ernste nicht erwünschte Ereignisse gab es bei 3,6 Prozent der Probanden, welche das echte Medikament erhalten hatten, aber bei 6,7 Prozent der Patienten unter Placebo. Auch hier konnte kein Zusammenhang mit den Studienmedikationen entdeckt werden.