Durch die Wand: Trailer und Infos zum Film

Die "Grenze zwischen Hingabe und Besessenheit" ist oft fließend - das zeigt sich auch im neuen Kletterfilm aus dem Hause Red Bull Media.

In “Durch die Wand” begleitet der Zuseher die Kletterer Tommy Caldwell und Kevin Jorgeson, die eine spektakuläre Route am El Capitan im Yosemite-Nationalpark planen. Die Hunderte Meter hohe Felswand wird somit für drei Wochen zum Lebensraum des Duos, das in schwindelerregender Höhe klettert, isst, schläft. Und doch ist es nur ein Teil der Geschichte, die von den Regisseuren Josh Lowell und Peter Mortimer eingefangen wurde, erfährt man doch auch mehr über jene Zeit, als Caldwell als junger Sportler bei einer Expedition in Kirgisistan von Rebellen entführt worden ist.