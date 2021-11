Duo stahl 69 Fahrräder und verkaufte Beute auf Flohmärkten

In Wien-Wieden klickten für zwei Fahrraddiebe die Handschellen. Den Männern konnten 69 Diebstähle nachgewiesen werden, sie sind teilweise geständig.

Fahrräder in Wien, NÖ und Burgenland gestohlen: Festnahmen

Die beiden Ungarn im Alter von 38 und 40 Jahren reisten fast täglich über Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) ein und gingen mithilfe eines Bolzenschneiders ans Werk. Nachgewiesen wurden ihnen Diebstähle in der Bundeshauptstadt sowie den Bezirken Bruck an der Leitha und Neusiedl am See. Nachdem sie erwischt wurden, landeten sie in der Justizanstalt Eisenstadt. Die mutmaßlichen Täter zeigten sich teilweise geständig.