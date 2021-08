Duo prügelte auf Zwölf-, Elf- und Neunjährigen in Wien ein

Ein Zwölf- und ein 17-Jähriger haben am Montagabend in Wien-Favoriten in einem Fußball-Käfig am Humboldtplatz einen Zwölf-, einen Elf- und einen Neunjährigen geschlagen sowie mit einem Klappmesser bedroht.

Laut Polizeisprecher Daniel Fürst war das älteste der drei Opfer gegen 19.30 Uhr in die Polizeiinspektion Keplergasse gekommen und hatte den Sachverhalt geschildert.

17- und Zwölfjähriger prügelten Zwölf-, Elf- und Neunjährigen in Wien

Von den beiden Tätern konnte er nur eine Personsbeschreibung abgeben, sie waren ihm und seinen Freunden offenbar unbekannt. Die Polizei fahndete nach den Aggressoren und hielt sie kurze Zeit später an. Beide gestanden die Tat, der zwölfjährige österreichische Staatsbürger wurde anschließend seinen Eltern übergeben. Der 17-jährige bosnische Staatsbürger wurde festgenommen. Das Messer, das er benützt haben sollte, fanden die Ermittler bei ihm nicht.

Die Opfer wurden bei dem Vorfall oberflächlich verletzt. Was das Motiv der Aktion war, blieb unbekannt. Verlangt hatte das Duo jedenfalls nichts, die Polizei zog unter Umständen Territorialstreitigkeiten nach dem Motto "das ist unser Käfig" in Betracht.