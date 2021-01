Duo brach Kellerabteil in eigenem Wohnhaus in Wien-Meidling auf: Festnahme

Ein stark betrunkenes Duo machte am Montag seine eigene Wohnadresse in Wien-Meidling zum Tatort. Eine Zeugin alarmierte die Polizei.

Am 4. Jänner alarmierte eine Zeugin in Wien-Meidling gegen 17.45 Uhr die Polizei wegen eines mutmaßlichen Einbruchdiebstahls.

Zwei 45-jährige polnische Staatsangehörige sollen in ein Kellerabteil eingebrochen sein. Das besagte Kellerabteil befand sich an der Wohnadresse der Tatverdächtigen in der Arndtstraße.