Duo brach in Wien-Favoriten in Bank ein und durchwühlte Kästen

In der Troststraße in Wien-Favoriten versuchten Montagfrüh eine Frau und ein Mann, eine Idee in die Tat umzusetzen, und brachen in eine Bankfiliale ein.

Dabei dürfte sich relativ schnell herausgestellt haben, dass die Idee doch nicht so genial war. Schick zufolge kannten einander der 38-jährige Russe und die 24-jährige Österreicherin flüchtig, die beiden trafen einander in einer Wohnung. Auf Videoaufnahmen ist gut zu erkennen, wie gegen 8.30 Uhr eingebrochen wurde und Kästen durchwühlt wurden. Die alarmierten Polizisten fanden mehrere Bankomatkarten auf dem Boden und eine beschädigte Glasschiebetür.

Die Beamten nahmen die Verdächtigen in der Filiale bzw. davor fest. Den Einbruch stritten beide ab, die 24-Jährige behauptete, dass sie nur Geld abheben wollte. Das Duo wurde auf freiem Fuß angezeigt.