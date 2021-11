Duo brach in Imbissstand in Wien-Liesing ein: Festnahme

Zwei Männer wurden in der Nacht auf Dienstag beim Einbruch in einen Imbissstand in Wien-Liesing beobachtet. Ein Tatverdächtiger konnte von der Polizei geschnappt werden.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Liesing wurden am 16. November gegen 4.45 Uhr alarmiert, da in einen Imbissstand in der Perfektastraße eingebrochen wurde.