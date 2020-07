Duo attackierte 38-Jährigen in Wien-Favoriten mit Glasflasche

In der Nacht auf Dienstag endete ein Streit in Wien-Favoriten blutig. Zwei Männer stachen mit einer zerbrochenen Glasflasche auf einen 38-Jährigen ein und verletzten ihn dabei schwer.

Drei Männer gerieten am 14. Juli gegen 1.50 Uhr vor einem Lokal in der Buchengasse in Wien-Favoriten in Streit. Laut Zeugenangaben attackierten zwei Männer einen dritten Mann, hierbei wurde auch mit einer zerbrochenen Glasflasche auf das Opfer eingestochen.