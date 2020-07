Drohung mit Stanley-Messer: 37-Jähriger in Wien-Favoriten festgenommen

Am Freitag kam es in der Buchengasse in Wien-Favoriten zu einem Streit zwischen zwei Männern. Einer wurde festgenommen.

Gegen 18.45 Uhr kam es aus noch unbekannter Ursache zu einem Streit zwischen einem 37-Jährigen und einem 42-Jährigen. Dabei soll der 37-Jährge den Älteren verbal und mit einem Stanley-Messer bedroht und ihm beschieden haben, "ihm etwas abzuschneiden". Die Beteiligten dürften sich von der Arbeit her kennen, wie Polizeisprecherin Barbara Gass sagte.

Nachdem der 37-Jährige geflüchtet war, verständigte der 42-Jährige die Polizei. Im Zuge einer Fahndung konnten die Polizisten den mutmaßlichen Täter anhalten und vorläufig festnehmen. Das Stanley-Messer wurde sichergestellt. Grund für die Auseinandersetzung war nicht bekannt, da die Beteiligten noch nicht einvernommen wurden.

LPD Wien